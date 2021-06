Quando a 14 de março Erik Lamela marcou diante do Arsenal, aqui emnão tivemos dúvidas em lançar a questão: seria aquele o melhor golo da época ? A resposta chegou este sábado, com o anúncio por parte da Premier League: sim, o golaço do argentino do Tottenham foi mesmo o melhor do ano no campeonato inglês. Agora resta apenas esperar pelo final do ano para saber se vence também o Prémio Puskas...