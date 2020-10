«Este João Félix é um c..., de um momento para o outro pode mudar o jogo»

A carregar o vídeo ...

Espanha acordou esta quarta-feira em sobressalto com as palavras de Karim Benzema sobre Vinicius Jr. ao intervalo do jogo com o Borussia M'Gladbach, nas quais o francês pede a Mendy para não passar ao brasileiro. Ora, do outro lado da capital, mais concretamente no Atlético, a confiança de Saúl e Oblak em João Félix é totalmente oposta, como se pode ver neste vídeo revelado pela La Sexta. O título do 'AS' diz tudo: "Que diferença para Benzema. Oiçam Oblak e Saúl a falar de João Félix ao intervalo". Tudo isto numa partida na qual o português fez mesmo estrela, com dois golos decisivos diante do RB Salzburgo.