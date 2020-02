Estes momentos de Bruno Fernandes passaram despercebidos mas os adeptos do United adoraram

A carregar o vídeo ...

Bruno Fernandes teve vários lances de destaque na estreia pelo Manchester United. No empate caseiro ( 0-0 ) com o Wolverhampton, o médio protagonizou ainda alguns momentos que passaram mais despercebidos mas que, ainda assim, mereceram elogios dos adeptos dos red devils. Nomeadamente quando deu indicações aos colegas ou quando fez um carrinho. "Fez uma entrada com mais garra do qualquer jogador do United nos últimos 3 anos."