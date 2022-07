Estoril apresenta novas camisolas para 2022/23

A carregar o vídeo ...

O Estoril apresentou esta sexta-feira as camisolas que serão utilizadas na temporada 2022/23, num vídeo no qual explica as opções de cores e revela que os equipamentos foram feitos de material reciclado. "O Mágico vai-se equipar de Plástico , Papel e Vidro num equipamento feito de material reciclado porque, além de marcar golos, tem o objetivo de contribuir para um futuro mais limpo e sustentável", escreveram os canarinhos nas redes sociais.