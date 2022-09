Estoril-FC Porto: o lance da expulsão de Ndiaye... que pensou que o segundo amarelo tinha sido revertido

Aos 77' do Estoril-FC Porto , Ndiaye viu o segundo amarelo e foi expulso. Luís Godinho ainda foi ao VAR para averiguar se devia ser vermelho direto mas manteve a decisão inicial. Contudo, o médio canarinho interpretou a decisão do árbitro como uma reversão do segundo amarelo e manteve-se em campo... Por poucos segundos, pois Godinho explicou logo de seguida que a expulsão se mantinha.