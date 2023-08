«Estou a morrer e ninguém me diz nada»: Jornalista revela desabafo de Wanda Nara após ser diagnosticada com leucemia

A carregar o vídeo ...

O jornalista argentino Ángel de Brito revelou na terça-feira (ontem) ter conversado com Wanda Nara, revelando algumas das palavras do desabafo feito pela modelo e mulher de Mauro Icardi, futebolista do Galatasaray, após descobrir que tinha sido diagnosticada com leucemia. "Foi muito difícil porque soube de tudo pela televisão. Ninguém me dizia nada. As enfermeiras vinham ter comigo ao meu quarto a chorar. Cheguei a dizer ao Mauro: 'Estou a morrer e ninguém me diz nada'. Nesse momento paniquei porque não sabia o que estava a acontecer-me. Pensei nos meus filhos, veio tudo à minha cabeça naquele momento. As crianças estavam a chorar porque era um assunto que estava a ser falado na televisão e nos media. A minha família estava destruída, o Mauro queria abandonar o futebol... senti que estava tudo a colapsar. Tentei mostrar a todos uma imagem de que estávamos bem para que pensassem que não havia qualquer problema, mas na realidade estava a cair aos poucos por dentro", disse, alegadamente, Wanda Nara, em conversa com Ángel de Brito, como o próprio divulgou durante um programa da 'América TV'.