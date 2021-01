«Estou chateado com o quão maus fomos»: o curioso desabafo do guardião do Rangers após vitória sobre o Celtic

A carregar o vídeo ...

O Rangers venceu (1-0) o Celtic e aumentou para 19 o número de pontos que separa a equipa de Steven Gerrard do seu eterno rival. Contudo, Allan McGregor, guarda-redes titular do Rangers, não gostou da forma como a equipa jogou este sábado e mostrou-se "chateado" com o desempenho de todos. "Estou chateado com o quão maus fomos, mas conseguimos os três pontos e isso é o que interessa", disse. [Vídeo: Football Daily]