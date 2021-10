'Estragos' do Paris-Roubaix: ciclistas levaram banhos de máquina de pressão

A carregar o vídeo ...

O Paris-Roubaix de domingo foi um verdadeiro 'Inferno do Norte'. Tanto na prova masculina, como na feminina, os pelotões enfrentaram condições duríssimas devido à chuva e ao vento , com os vários segmentos de pavé a ficarem completamente enlameados. No final, os/as ciclistas tomaram o primeiro banho... com recurso às máquinas de alta pressão que as equipas utilizaram para lavar as bicicletas. [Vídeos: Twitter]