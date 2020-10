Rayan Ait-Nouri tem 19 anos e chegou ao Wolverhampton no último mercado de transferências, por empréstimo do Angers. Esta sexta-feira, o jovem lateral-esquerdo francês cumpre o primeiro jogo pela equipa de Nuno Espírito Santo e estreou-se a marcar, ao abrir o ativo diante do Crystal Palace . [Vídeo: Vsports]