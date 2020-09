Estreia para esquecer: Higuaín falha penálti pelo Inter Miami e envolve-se com adversários

A carregar o vídeo ...

Gonzalo Higuaín cumpriu esta madrugada o primeiro jogo com a camisola do Inter Miami e teve uma estreia... para esquecer. O avançado argentino foi titular na derrota frente ao Philadelphia Union (3-0) e falhou um penálti aos 77 minutos. Mas não ficou por aqui. Logo depois de dar um pontapé 'para as nuvens', Pipita envolveu-se com vários adversários e a confusão instalou-se. [Vídeo: Twitter]