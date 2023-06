Estrela da Amadora está de volta à 1.ª Liga: o resumo do jogo com o Marítimo

O Estrela da Amadora confirmou este domingo, com um triunfo nos penáltis () sobre o Marítimo na segunda mão do playoff de subida/permanência da Liga Bwin o regresso ao principal escalão do futebol português, algo que não acontecia há 14 anos. A formação da Reboleira relega, assim, os insulares para a 2.ª divisão, depois de 38 épocas consecutivas na 1.ª Liga. Os golos, os principais casos e lances e ainda os penáltis, que decidiram tudo neste resumo alargado do encontro disputado na Madeira.