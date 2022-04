Estrela da Amadora realizou sonho de adepto "muito especial"

A carregar o vídeo ...

O Estrela da Amadora partilhou, esta terça-feira, nas redes sociais, imagens de de uma homenagem feita a um adepto do clube da Reboleira no jogo com o Nacional. Emanuel, de 28 anos, sofre de uma deficiência rara e teve a oportunidade de cumprir um sonho, tendo estado no balneário da equipa orientada por Ricardo Chéu em contacto com jogadores, equipa técnica e restante estrutura, além de ter entrado em campo com o onze inicial tricolor e assistido à partida nas bancadas do Estádio José Gomes. [Vídeo: CF Estrela da Amadora, SAD]