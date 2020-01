A carregar o vídeo ...

Os Milwaukee Bucks venceram os Charlotte Hornets (por 116-103), numa partida disputada em Paris e que teve na assistência vários futebolistas do PSG. No final, Giannis Antetokounmpo, uma das figuras do encontro, registando 36 pontos e 16 ressaltos, comentou a visita de Neymar e Mbappé. "São nossos fãs... Foi incrível". [vídeo Omnisport]