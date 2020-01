Estrela da NFL com mandado de detenção por dar palmada no rabo a polícia

A carregar o vídeo ...

Formado na Universidade de Louisiana, Odell Beckham Jr. vibrou esta segunda-feira com o título universário dos LSU Tigers, mas acabou por levar as celebrações um pouco longe demais ao dar uma palmada no rabo a um segurança durante os festejos. A cena foi captada em vídeo e motivou mesmo a emissão de um mandado de detenção por parte da polícia de New Orleans, que agora procura o jogador dos Cleveland Browns por um crime de índole sexual.