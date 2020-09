Estreou-se pelo clube com 15 anos e só precisou de 7 minutos para fazer um golaço

A carregar o vídeo ...

Louis Boyd será, certamente, um nome a ter em conta no futebol britânico. O jovem de apenas 15 anos tornou-se, na terça-feira, diante do Harrogate, no mais de sempre a estrear-se pelo Grimsby Town, clube do quarto escalão, em jogo a contar para a EFL Trophy - prova que reúne 48 equipas do terceiro e quarto escalão. O jovem criativo entrou na partida à passagem do minuto 67, tendo precisado de apenas 7 minutos para inscrever o seu nome na lista de marcadores do jogo... e logo 'à lei da bomba'. [Vídeo: EFL]