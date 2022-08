Etapa da Volta a Burgos marcada por queda assustadora nos metros finais

A carregar o vídeo ...

A etapa 2 da Volta a Burgos ficou marcada por uma violenta queda já nos metros finais, tudo por conta de uma lomba que provocou o caos no pelotão. Naquele momento era a Jumbo-Visma a puxar o pelotão e o primeiro ciclista a cair foi mesmo um da formação holandesa. Dali em diante, foi um verdadeiro caos, com alguns a caírem e outros a escaparem por uma unha negra. No final, acabou por ser um trio da mesma Jumbo-Visma a cruzar a linha de meta isolado, com Timo Roosen a acabar à frente de Edoardo Affini e Chris Harper. Quanto aos portugueses, Rúben Guerreiro 'safou-se' e passou incólume (foi sexto na etapa), ao passo que de João Almeida ainda nada se sabe.