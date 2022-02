Etapa da Volta ao Algarve acabou em sprint e com um... telemóvel a voar

A carregar o vídeo ...

A primeira etapa da Volta ao Algarve acabou com uma discussão ao sprint ganha por Fabio Jakobsen, mas a história do dia fica também marcada por um momento caricato, por conta da ação de um adepto, que decidiu tentar filmar o sprint com o telemóvel mesmo junto aos ciclistas. Ora, àquela velocidade a tragédia estava 'anunciada' e o aparelho acabou por voar após ser 'colhido' por Alexander Kristoff (no lado direito da imagem, logo nos ciclistas da frente).