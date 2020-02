«Eu acho que ele gosta mais do Tondela do que mim»: a história do Dia dos Namorados dos auriverdes

A carregar o vídeo ...

Fernando Costa e Clara Costa protagonizam mais uma história que o Tondela quis contar nas suas redes sociais. O emblema beirão não quis passar ao lado do Dia de São Valentim e produziu um vídeo de quase dois minutos onde o casal conta resumidamente como se ama há 53 anos. "Foi o Tondela que nos juntou", "eu choro quando o Tondela perde", "eu acho que ela gosta mais do Tondela do que mim"... eis três exemplos de frases ecoadas por esta envolvente narrativa de amor entre um homem e uma mulher, assim como o amor ao clube do coração. [Vìdeo CD Tondela]