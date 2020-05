A carregar o vídeo ...

Coco Gauff, tem 16 anos, é a mais jovem tenista do top 100 mundial, e usou as redes sociais para se manifestar contra a trágica morte de George Floyd às mãos da polícia . "Eu sou a próxima?", questiona a tenista norte-americana, neste vídeo, com uma forte mensagem contra o racismo.