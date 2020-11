A carregar o vídeo ...

O Sporting lançou esta sexta-feira nas várias plataformas digitais do clube a campanha de comunicação Eu Sou-ADN Sporting, um vídeo que conta com a participação do técnico de equipamentos Paulinho e do staff médico do clube leonino, liderado pelo diretor clínico João Pedro Araújo. [Vídeo: Instagram Sporting CP]