EUA: emoção e solidariedade no jogo de basquetebol feminino com maior assistência de sempre

No jogo particular entre a Universidade de Iowa e a de DePaul bateu-se o recorde de assistência (55.646 espectadores) numa partida de basquetebol feminino nos EUA - o anterior máximo era de 29 mil e datava de 2002. No Kinnick Stadium, no Iowa, o encontro serviu também para angariar sensivelmente 250 mil dólares (237 mil euros) em donativos para o Stead Family Children's Hospital. Um enorme gesto de solidariedade que teve o expoente máximo no final do jogo, quando as atletas acenaram para as crianças no hospital pediátrico.