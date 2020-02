A carregar o vídeo ...

O plantel do Benfica foi recebido por centenas de adeptos na chegada a Vila Nova de Gaia, onde pernoitará tendo em vista o clássico com o FC Porto. A comitiva das águias teve até algumas dificuldades em chegar à unidade hoteleira gaiense, já que se formou um enorme cordão de adeptos que atrasou a passagem do autocarro durante vários minutos.