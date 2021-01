A carregar o vídeo ...

O Athletic Bilbao conquistou este domingo a Supertaça de Espanha ao vencer o Barcelona no prolongamento. Após o encontro, jogadores e staff do emblema basco festejaram efusivamente o título em pleno relvado do Estádio Olímpico de Sevilha e com o som da corneta a marcar o compasso. [Vídeos: Twitter]