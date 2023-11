A carregar o vídeo ...

Os últimos minutos no Estádio da Luz foram verdadeiramente eletrizantes. O Benfica completou a reviravolta com um golo de Tengstedt, mas antes já tinha havido uma explosão de alegria devido ao golo de João Neves. Houve adeptos no topo Sul que salataram da bancada para festejarem com os jogadores.