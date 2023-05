A carregar o vídeo ...

Cerca de centena e meia de adeptos do Sp. Braga fizeram questão de apoiar a equipa à saída do autocarro rumo a Lisboa, onde amanhã os arsenalistas medem forças com o Benfica. Um trator atrasou ligeiramente a partida do veículo, o que permitiu aos adeptos mostrar durante mais algum tempo todo o seu entusiasmo...