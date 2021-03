A carregar o vídeo ...

O autocarro do FC Porto saiu do Estádio do Dragão depois da hora de almoço, rumo ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, de onde partirá para Turim. E os adeptos portistas, sabendo da importância deste jogo com a Juventus que pode dar um lugar nos quartos de final da Liga dos Campeões, surgiram em grande número para mostrar o seu apoio.