Euforia no encerramento na gala do V. Guimarães

Foi esta erupção de euforia coletiva que encerrou a Gala dos Conquistadores que assinalou o 97º aniversário do V. Guimarães. Os adeptos presentes deram largas à sua paixão e fizeram estremecer o Centro Cultural Vila Flor com os seus cânticos, no que o apresentador Luís de Matos qualificou como "um momento mágico". Até os vitorianos mais notáveis se sentiram contagiados e acompanharam a festa que também envolveu o presidente Miguel Pinto Lisboa, que fez a sua estreia neste evento como líder do clube depois de ter tomado posse em julho.