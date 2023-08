Euforia portuguesa após apuramento para os 'quartos' do Europeu feminino de basquetebol de sub-20

A carregar o vídeo ...

Portugal superou esta quarta-feira a Hungria (70-68) e confirmou o apuramento para os quartos de final da Divisão A do Europeu feminino de basquetebol de sub-20. O resultado no final foi tão festejado pelas portuguesas que até a realização teve dificuldade em acompanhar tudo o que estava a acontecer no pavilhão. Segue-se agora a Letónia. [Imagens: FIBA - The Basketball Channel/YouTube]