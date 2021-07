A carregar o vídeo ...

As polémicas com as Coca-Colas e Heineken nas mesas de conferência foram um dos temas fortes deste Euro'2020. E nem a acabar a prova houve 'descanso'. Bonucci, o homem do jogo na final, chegou à sala de imprensa para falar mas antes tratou de beber não só o refrigerante como também a cerveja...