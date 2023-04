Eustáquio agradece apoio após morte da mãe e deixa conselho: «Nunca deixem nada por dizer ou fazer»

A carregar o vídeo ...

Stephen Eustáquio vive momentos difíceis depois da morte da mãe no sábado, facto que tomou conhecimento após o jogo com o Santa Clara. O futebolista internacional canadiano utilizou as redes sociais do FC Porto para deixar agradecimentos. "Estou aqui para agradecer esta grande onde de apoio que houve. Queria agradecer em particular aos meus colegas de equipa, aos meus colegas de profissão que me mandaram mensagens, ao povo da Nazaré, aos adeptos deste desporto e em particular aos portistas. A minha família está bem porque nunca houve nada por dizer ou fazer. É esse o conselho que vos dou: nunca deixem nada por dizer ou fazer aqueles que vocês mais gostam. Por isso, muito obrigado de coração e bem haja", vincou Eustáquio.