Eustáquio destaca a chave do sucesso canadiano na Gold Cup: a irmandade e "as finais"

Stephen Eustáquio esteve em destaque ao marcar um dos golos do Canadá na vitória sobre a Costa Rica, por 2-0 , que garantiu o apuramento dos canadianos para as meias-finais da Gold Cup da CONCACAF. No final do encontro, o médio do Paços de Ferreira garantiu que o sucesso se deveu ao facto da sua equipa ter jogado "como se fosse uma final", apontando já à próxima diante do México, nas 'meias'. Eustáquio elogiou ainda a união que se vive no seio da seleção canadiana, algo que diz notar-se dentro de campo. [Vídeo: Twitter Gold Cup]