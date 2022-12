Evandro Brandão recorda treinos do Manchester United: «O Scholes nem fazia carrinhos, tinha uma leitura de jogo acima da média»

A carregar o vídeo ...

Nascido em Luanda, Evandro veio para Portugal com sete anos, mas iniciou a carreira em Inglaterra no modesto Walsall. Em 2006, com apenas 15 anos, atuou pelo Manchester United num torneio e impressionou os red devils, que o contrataram. Nos sub-16 e sub-18, teve a oportunidade de treinar ao lado dos grandes craques às ordens de Alex Ferguson e do treinador adjunto Carlos Queiroz, entre eles, claro, Cristiano Ronaldo