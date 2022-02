A carregar o vídeo ...

A poucos dias do encontro da 1.ª mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, frente à Lazio, Evanilson concedeu uma entrevista à UEFA Magazine, na qual se falou da boa ligação do jogador brasileiro ao FC Porto. O vídeo contou ainda com a participação de Jairo Machado, bicampeão pelos dragões entre 1977 e 1979. [Vídeo: Youtube]