O FC Porto publicou no Twitter este vídeo do seu balneário no Etihad, tendo em vista a partida desta noite com o Manchester City, da Liga dos Campeões. Evanilson e Grujic, reforços que ainda não se estrearam, têm estas camisolas à espera. Refira-se que Sérgio Conceição levou 26 jogadores e terá de cortar três, pois são permitidos apenas 23 no banco.