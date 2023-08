Evenepoel revoltado após 1.ª etapa da Vuelta: «Não se vê uma merda, não somos macacos num circo»

A carregar o vídeo ...

Remco Evenepoel mostrou-se este sábado, depois da primeira etapa da Vuelta , muito revoltado com as condições que os ciclistas precisaram de enfrentar, com a estrada molhada e pouca iluminação. O belga, que venceu a última edição da prova, não deixou nada por dizer ao cruzar a meta. "É ridículo. Não se vê uma merda, é super perigoso. A estrada está molhada, cheia de água. Não somos macacos num circo", atirou. Refira-se que a DSM venceu o contrarrelógio por equipas, com seis segundos de vantagem para a EF-Education, a Soudal-Quick-Step de Remco Evenepoel e a Groupama-FDJ. (: Twitter/Iraia Calvo)