Éver Banega agradece ingresso no Al Nassr: «Cristiano Ronaldo será muito bom para o crescimento do futebol»

Éver Banega atua no Al-Shabab desde 2020 e vai agora ser rival de Cristiano Ronaldo, recentemente transferido para o Al Nassr, a quem deu as boas-vindas. "Sabemos quem é Cristiano Ronaldo. Chegar a uma liga como esta, que está a crescer… Será muito bom para o crescimento do futebol e para tudo o que é relacionado. É bem-vindo e que desfrute", referiu o médio argentino que já defrontou o futebol português na La Liga.