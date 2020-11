Everton assina reviravolta do Benfica em lance contestado pelo Marítimo

Servido por Seferovic, Everton assinou esta segunda-feira o seu segundo golo pelo Benfica, voltando a celebrar mais de dois meses depois do tento que assinou perante o Famalicão. Um golo que serviu para o Benfica dar a volta em casa do Marítimo e que foi celebrado de forma efusiva por Jorge Jesus - que até teve de ser agarrado por Rui Costa naquele momento, pois ficou irritado com os protestos dos insulares, que pediam falta de Gabriel antes do golo.