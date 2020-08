A carregar o vídeo ...

Isabele Rezende comoveu o Brasil com o vídeo, que foi viral nas redes sociais , onde em lágrimas diz ter ficado muito triste com a saída de Everton Cebolinha do Grémio. Pois antes de embarcar rumo a Lisboa, onde é esperado amanhã para assinar contrato com o Benfica , o craque brasileiro surpreendeu a menina, de 7 anos.