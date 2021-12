Evra acusa France Football de racismo por não premiar Mendy como melhor guarda-redes: «Somos os macacos»

A carregar o vídeo ...

Patrice Evra, antiga glória do Manchester United, deixou um longo testemunho nas redes sociais, onde critica duramente a France Football, a revista responsável pela entrega da Bola de Ouro. O antigo defesa acusa a publicação de racismo, ao não atribuir ao senegalês Edouard Mendy, do Chelsea, o prémio de melhor guarda-redes. "Claro, é a Taça Africana, nós somos os macacos e ninguém respeita esta competição." O antigo futebolista criticou também a atribuição do prémio de melhor jogador a Lionel Messi, garantindo que o vencedor devia ter sido Robert Lewandowski. "Tiveram de criar um troféu para ele porque sentem-se culpados", assegurou. E lamentou igualmente as "mentiras" do. "Parem de usar as pessoas para se promoverem." (Vídeo Instagram)