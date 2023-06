Evra confirma entrada como investidor no Estrela da Amadora

A carregar o vídeo ...

Patrice Evra, antigo internacional francês e glória do Manchester United, confirmou esta sexta-feira a entrada como investidor no Estrela da Amadora. Recorde-se que o ex-jogador, agora com 42 anos, vai estar na Reboleira , no sábado, para assistir ao duelo da 1.ª mão do playoff de acesso ao principal escalão do futebol português com o Marítimo (20 horas). O gaulês, de resto, pertence ao grupo de investidores norte-americano My Football Club. (: Instagram/Evra)