Confesso admirador do Manchester City, Liam Gallagher vive horas complicadas pela derrota do Manchester City na final da Liga dos Campeões e Patrice Evra decidiu 'picá-lo' ainda mais, com um vídeo nas redes sociais ao som de 'Wonderwall', dos Oasis. E atenção ao penteado...