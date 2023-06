A carregar o vídeo ...

Patrice Evra, antigo defesa franco-senegalês e investidor do Estrela da Amadora, congratulou-se com a promoção do clube da Reboleira à Liga Bwin, depois da, no playoff. Evra partilhou imagens da festa dos jogadores no balneário nas redes sociais: "Não tenho palavras para descrever o quão orgulhoso estou de todos vocês", escreveu. (Vídeo Instagram/Evra)