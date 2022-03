Evra provoca Liam Gallagher: «Tenho mais troféus na carreira do que o teu clube em toda a história»

A carregar o vídeo ...

Patrice Evra, antigo lateral do Man. United, deixou uma mensagem a Liam Gallagher, vocalista dos Oasis e fervoroso adepto do Manchester City. Na sequência da vitória dos citizens este domingo frente aos red devils (4-1) , o francês pediu, ao som de 'Wonderwall', para o cantor "parar de dizer que Manchester é azul", garantindo que tem "mais troféus na carreira do que todo o clube rival na história". (Vídeo: Instagram/Patrice Evra)