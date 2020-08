Evra voltou aos relvados... na 11.ª divisão do futebol inglês

A carregar o vídeo ...

Patrice Evra colocou um ponto final na carreira profissional no ano passado mas o 'bichinho' pela bola continua e no sábado foi 'apanhado' a jogar pelo Brentham FC, emblema que disputa a Middlesex County League, a 11.ª divisão do futebol inglês. Evra envergou a braçadeira de capitão, jogou com o número 11 e, no final do jogo, além de agradecer a oportunidade, deixou algumas palavras a Ryan Giggs, que foi seu colega no Manchester United. "Obrigado por me deixarem jogar convosco. Foi um dia muito bom. Não te preocupes Gigsy, honrei o teu número o melhor que pude", escreveu, no Twitter, o antigo internacional francês. [Vídeo: Twitter]