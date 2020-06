A carregar o vídeo ...

João Pereira, lateral-esquerdo formado no Benfica, apontou um belo golo no empate a dois Sonderjyske, equipa que representa, e o Silkeborg, na ronda 26 do campeonato dinamarquês. O jogador português, de 30 anos, fez com este belo remate o 1-0 aos 15 minutos de jogo.