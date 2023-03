Ex-Benfica marcou golaço que deixou escoceses de boca aberta

A carregar o vídeo ...

O vídeo que mostramos acima já tem duas semanas, mas a verdade é que, apesar de apenas nos ter chegado ao conhecimento com este atraso, é um daqueles momentos que merece ser divulgado. Aconteceu no duelo entre Dundee United e Aberdeen, onde o avançado cabo verdiano Duk, antigo jogador do Benfica que agora representa o Aberdeen, fez aquele que será certamente um dos melhores golos do campeonato escocês. "Duk com um golo saído do livro de estilo do melhor Ronaldinho. Joga Bonito", escreveu a conta de Twitter da SPFL.