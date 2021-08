A carregar o vídeo ...

Num concurso integrado no All-Star do campeonato de futebol dos Estados Unidos, as estrelas da Liga mexicana levaram a melhor na batalha de habilidades contra a Major League Soccer, com o ex-benfiquista Jonathan Rodríguez a dar o triunfo aos mexicanos no peculiar exercício de bola na barra. O atual jogador do Cruz Azul acertou em cheio na barra e 'matou' logo ali a questão.