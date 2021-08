A carregar o vídeo ...

Edílson Capetinha, ex-futebolista que vestiu a camisola do Benfica na temporada de 94/95, não hesitou em defender esta terça-feira que teria lugar no atual onze de estrelas do PSG e ainda aproveitou para criticar o também ex-encarnado Ángel Di María pondo em causa a sua qualidade [Créditos: Jogo Aberto]