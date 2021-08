Ex-Benfica revolta-se com o árbitro e rouba-lhe o cartão amarelo

A carregar o vídeo ...

Dyego Souza, atacante brasileiro ex-Benfica e que atualmente representa o Grémio, foi protagonista de um episódio insólita num jogo do Brasileirão. O avançado foi parado em falta pelo guarda-redes adversário numa jogada de perigo e o juíz decidiu sancionar o guardião apenas com um cartão amarelo quando, na verdade, o avançado da equipa de Porto Alegre exigia o vermelho. Num acto de revolta, o grémista levantou-se e roubou o cartão amarelo ao àrbitro do encontro. [Créditos: Youtube/Sports Soccer]