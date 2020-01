Ex-benfiquista Castillo com noite para esquecer: desperdiça penálti e mexicanos não perdoam

A carregar o vídeo ...

Numa final do Torneio Apertura mexicano em que Rogelio Funes Mori foi figura ao marcar o único golo do Monterrey, houve um outro ex-benfiquista a destacar-se, mas neste caso no plano inverso. Jogador das águias até janeiro, Nicolás Castillo foi lançado no prolongamento em busca da vitória para o América, mas acabou por fazer precisamente o oposto, já que foi um dos dois jogadores que desperdiçou penáltis no desempate decisivo.